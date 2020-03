Favole via whatsapp e un consiglio per le famiglie “Riscoprite i giochi da tavolo”

Favole via whatsapp per intrattenere i più piccoli.

I servizi educativi, al tempo del coronavirus, si affidano anche ai social, per mantenere vivo il legame tra le educatrici e i bimbi da loro seguiti al nido.

Lo racconta Valentina Suzzani, presidente di Unicoop, cooperativa che gestisce diversi servizi dedicati alla fascia d’età tra gli 0 e i 3 anni, attività al momento sospese fino all’8 marzo.

“Stiamo parlando di bambini davvero molto piccoli – spiega la presidente Suzzani – quindi abbiamo condiviso con i genitori dei piccoli video delle educatrici, per rinsaldare il loro ricordo. In alcuni video ci sono anche delle letture di favole, adatte alla loro loro età, per intrattenerli”.

La sospensione dei servizi educativi e delle scuole ha come effetto il costringere le famiglie a trascorrere molto più tempo insieme, una consuetudine che si è persa negli ultimi anni. Quale consiglio dare per combattere la noia?

“Riscoprire i giochi da tavolo potrebbe essere una buona idea – dice -, è un’attività che si può fare insieme ai genitori e aiuta a trascorrere il tempo, oltre a favorire lo sviluppo cognitivo dei bambini”.