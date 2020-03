Fiabe social ai tempi del coronavirus, scatta la “sfida” su facebook

Nonostante la quarantena forzata, Piacenza non perde la voglia di leggere, raccontare e condividere storie e racconti.

A partire da quelli dedicati ai più piccoli: la biblioteca 0-6 anni “Elefante che legge” – gestita da Aurora Domus per il Comune di Piacenza – infatti, ha deciso di lanciare un’iniziativa social, pubblicando ogni giorno sul proprio profilo facebook “Elefante che legge – Biblioteca 06” un video racconto di un albo illustrato (sotto due esempi). E subito, immancabile, è scattata la challenge “Prendete uno smartphone – l’invito dei responsabili -, ma soprattutto prendete un libro leggetelo come se lo steste leggendo ai vostri bimbi, filmatevi e pubblicatelo sulla nostra pagina facebook con gli hashtag #leggeresempre; #tuttoandrábene”.

“Tutti i servizi dedicati all’infanzia – commenta Aurora Domus – delle nostre cooperative sono chiusi fino al 3 aprile, ma non vogliamo rinunciare al nostro impegno di prossimità, di sostegno alle famiglie, soprattutto in un momento così difficile, così proponiamo nuovi modi per fare comunità”.

LA BIBLIOTECA – La biblioteca zero sei anni “Elefante che legge” ha tra i suoi capisaldi la promozione della lettura ad alta voce, del racconto condiviso dedicato ai più piccoli. Per questo sono nati negli anni progetti per portare i libri e la narrazione nei luoghi inconsueti, atipici (parchi gioco, sale di attesa dei pediatri, piazze…) con lo scopo di incontrare gli scettici, tutti coloro che ripetevano “ma no, il mio bambino non ascolta, non sta attento. Non gli piacciono i libri”.

I VIDEORACCONTI SULLA PAGINA FACEBOOK DELL'”ELEFANTE CHE LEGGE”