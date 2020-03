Finora 1921 controllati: 81 denunciati per inosservanza ai divieti

La Prefettura di Piacenza ha reso noto l’esito dei controlli effettuati dalle forze dell’ordine dall’entrata in vigore del Decreto anti coronavirus con le restrizioni alla mobilità e alle attività economiche sul territorio.

Dal 9 marzo e sino alle ore 24 del 13 marzo 2020 – precisa la nota – le forze di polizia statali e le polizie locali hanno garantito un controllo accurato del territorio, degli spostamenti delle persone fisiche tra comuni e negli ambiti comunali oltre che del rispetto delle disposizioni inerenti agli esercizi commerciali.

Gli esiti di tali controlli sono di seguito riepilogati:

– persone controllate 1921

– persone denunciate per inosservanza al provvedimento, 81

– persone denunciate per false attestazioni dell’identità, 1

– persone denunciate per altri reati, 2

– esercizi commerciali controllati, 585

– titolari esercizi commerciali denunciati 1