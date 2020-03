Fondazione Teatri, ecco gli spettacoli rinviati

In seguito al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, che prevede l’interruzione di manifestazioni, eventi e ogni forma di riunione in luogo pubblico, anche in ambito culturale, per il contrasto e il contenimento del Coronavirus, la Fondazione Teatri di Piacenza ha sospeso l’attività (Teatro Municipale, Sala dei Teatini, Teatro dei Filodrammatici, Teatro San Matteo) fino al 3 aprile 2020.

“Con grande dispiacere – scrivono -, ma anche con la speranza di poterli riprogrammare nei prossimi mesi, comunichiamo la sospensione dei seguenti spettacoli: Turandot di Giacomo Puccini, in programma venerdì 20 e domenica 22 marzo ; l’appuntamento con #AperiOpera, in collaborazione con il Liceo Respighi di Piacenza, previsto per il 13 marzo ; il concerto dell’Orchestra della Svizzera Italiana diretta da Markus Poschner in programma il 27 marzo ; il concerto della rassegna Allegro con Brio in collaborazione con il Conservatorio Nicolini di Piacenza, programmato per il 29 marzo.

Come già comunicato nei giorni scorsi, a seguito dell’annullamento della tournée italiana della compagnia, anche Giselle del Balletto Yacobson di San Pietroburgo, in programma il 15 marzo nell’ambito della Stagione Danza, è rimandato. L’elenco di spettacoli si va ad aggiungere a quelli già sospesi nelle scorse settimane o di cui è stata precedentemente comunicata la sospensione: Lucrezia Borgia di Gaetano Donizetti, il concerto della Filarmonica Toscanini diretto da Daniele Gatti in programma il 7 marzo, il concerto di Allegro con Brio previsto per l’8 marzo. La Fondazione Teatri di Piacenza è al lavoro per ridefinire, dove possibile, le nuove date.

La biglietteria del Teatro anche nei prossimi giorni resterà chiusa, ma invitiamo il gentile pubblico a seguire gli aggiornamenti tramite il sito internet www.teatripiacenza.it e i social media del Teatro (Facebook, Instagram e Twitter), oppure a scrivere all’indirizzo e-mail: info@teatripiacenza.it. Ci auguriamo di potervi dare maggiori informazioni al più presto possibile.