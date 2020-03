“Forniture alimentari non a rischio, si rispettino le disposizioni”

“Non vi è nell’immediato il rischio di non reperire prodotti alimentari ed i nostri collaboratori continuano ad assicurare questo servizio essenziale. Occorre però prestare attenzione alle misure previste dal DPCM e rispettare le disposizioni del decreto con la massima serietà”.

Questo il commento di Giorgia Tosi, Presidente della federazione italiana dettaglianti alimentari della provincia di Piacenza, riguardo alla situazione del settore alimentare, alla luce delle nuove disposizioni sul coronavirus. “L’accesso ai supermercati e negozi alimentari sarà controllato e contingentato alle dimensioni dei punti vendita, in modo che non vi siamo assembramenti e che venga garantita la distanza minima di sicurezza di 1 metro. Quindi, consigliamo che sia solo un componente della famiglia a recarsi a fare la spesa, per aiutarci a gestire il flusso dei cittadini che potrà trovarsi in contemporanea nei nostri punti vendita. Di grande importanza è anche rendere disponibili all’entrata dei negozi alimentari gel disinfettanti per le mani per clienti ed addetti e sanificare le superfici di vendita con prodotti idonei”.

“Ricordiamo – continua Tosi – che i lavoratori dei punti vendita alimentari sono autorizzati a recarsi sui punti vendita solo se in perfette condizioni di salute. Chiediamo ai consumatori di collaborare attenendosi alle linee guida, ed evitare ammassamenti perché noi continueremo a garantire il servizio di fornitura di merce alimentare”.