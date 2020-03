Galvani vice presidente della Provincia, Levoni (Liberali) “Decisione assunta senza confronto”

Paola Galvani, assessore del Comune di Rottofreno, è il nuovo vice presidente della Provincia di Piacenza.

Galvani eredita il ruolo di Valentina Stragliati che, in qualità di consigliere regionale (in quota Lega), non può più essere la vice di Patrizia Barbieri.

La nomina, attesa già da qualche tempo, è stata assunta in questi giorni, in virtù dello stop forzato proprio del primo cittadino e presidente della Provincia Barbieri, costretta a casa dopo essere risultata positiva al coronavirus.

“Parlano di provvedimento d’urgenza? Ma chi vogliono prendere in giro – scrive il consigliere provinciale dei Liberali Antonio Levoni -. Subito dopo le regionali tutti sapevano che la Stragliati si sarebbe dimessa … e da allora ad oggi?

La politica del centrodestra in provincia cosa ha fatto? Sergio Bursi (consigliere provinciale di centrodestra, ndr) ha cercato di ridiventare vice presidente ed allora si è perso tanto tempo per stopparlo? Ma mi facciano il piacere … come diceva Totò. Tutto ciò evidenzia ancora una volta la mancanza di rispetto e l’arroganza che alberga fra ed in certi politici o presunti tali del centrodestra”.

“Personalmente stimo ed apprezzo la nuova vice Galvani con la quale è stato un piacere collaborare quando era consigliere delegata e lo sarà ancora di più ora che diventa vice presidente. Con lei e gli altri consiglieri da subito ed ancora vi sarà massima collaborazione da parte mia, con la politica locale ed i suoi vertici certamente questa ultima dimostrazione di incapacità di fare squadra inciderà nei rapporti futuri”.

“Rimango orgogliosamente l’unico consigliere provinciale senza alcuna delega nonostante l’ottimo personale risultato elettorale ottenuto. Si parlava di delega alla “montagna”, poi di delega ai rapporti con Genova e la Liguria.

Evidentemente un qualche virus politico me lo riconoscono da sempre e di conseguenza mi tengono sia in Provincia che in Comune … a debita distanza. Auguri alla avvocatessa Patrizia Barbieri di pronta guarigione”.