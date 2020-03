Gas Sales Piacenza, gli abbonati potranno seguire gratis le partite online

Anche il volley proseguirà la stagione a porte chiuse e la Gas Sales Piacenza ha pensato ad una iniziativa rivolta ai propri abbonati, che potranno seguire gratuitamente online le partite del club biancorosso.

“Fin dalla passata stagione – fa sapere la società – il sostegno dei propri tifosi è per la Gas Sales Piacenza quel valore aggiunto che si è sempre manifestato in maniera calorosa ad ogni occasione e ad ogni sfida che i nostri ragazzi hanno affrontato sul campo. La decisione di giocare le restanti partite del campionato a porte chiuse, a causa dell’evolversi della situazione sanitaria nazionale, pertanto, non ci permetterà di beneficiare del prezioso supporto di tutti i nostri sostenitori sugli spalti del PalaBanca”.

Per questo motivo, la Società biancorossa vuole garantire ai suoi abbonati la possibilità di seguire gratuitamente anche da casa tutte le gare della Gas Sales Piacenza da qui fino a domenica 29 marzo (fine Regular Season), sia in casa sia in trasferta, sulla piattaforma streaming Eleven Sports.

Sarà garantito un codice di accesso a nucleo famigliare dove sia presente almeno un abbonato possessore di un titolo nominativo 2019/2020 (libero o numerato, intero o ridotto): chiunque fosse interessato a beneficiare di questa promozione può fare richiesta del codice, inviando una mail all’indirizzo biglietteria@youenergyvolley.it specificando nell’oggetto la dicitura “Richiesta codice Eleven Sports”. Nel testo della mail dovranno essere inseriti i nominativi degli abbonati appartenti allo stesso nucleo famigliare e il codice Tlite (codice numerico di Rinnovo Abb. di 13 cifre) presente sul retro della tessera dell’abbonamento.

Per poter usufruire della promozione già dalla partita contro Globo Banca Popolare del Frusinate Sora che si disputerà domenica 8 marzo alle 18.00 al PalaBanca di Piacenza, è necessario inviare la richiesta entro le ore 16 di sabato 7 marzo. Le richieste che perverranno oltre tale scadenza saranno evase da lunedì 9 marzo. Chi invece ha sottoscritto l’abbonamento con i Lupi Biancorossi si deve rivolgere direttamente ai referenti della tifoseria.