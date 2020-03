Giovanissimi in campo per donare un ventilatore polmonare alla Croce Rossa di Piacenza.

Si tratta di Interact Placentia, club Rotary nato a febbraio, i cui membri sono studenti del liceo Respighi.

Insieme alla tutor Federica Morandi, i ragazzi senza perdere tempo e di loro spontanea iniziativa, si sono subito mobilitati per per far fronte alla dolorosa emergenza che sta martoriando il nostro territorio, aiutando la Croce Rossa ad acquistare un ventilatore polmonare portatile.