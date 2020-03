“Giselle”, il Balletto Yacobson di San Pietroburgo rinuncia alla trasferta piacentina

L’appuntamento con Giselle del Balletto Yacobson, in programma al Teatro Municipale di Piacenza domenica 15 marzo nell’ambito della Stagione Danza, è sospeso.

La compagnia di San Pietroburgo – fanno sapere dalla Fondazione Teatri di Piacenza -, in accordo con il Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa, l’Ambasciata Russa in Italia, il Servizio Federale di Vigilanza per la tutela dei diritti dei consumatori e della salute, il Comitato per la Cultura di San Pietroburgo, ha rinunciato alla propria trasferta nei teatri italiani nel mese di marzo 2020, in considerazione dell’attuale situazione epidemiologica da Coronavirus, e di rinviare la tournée a un momento più favorevole.

La Fondazione Teatri di Piacenza ricorda che la biglietteria del Teatro questa settimana effettua chiusura al pubblico. Seguiranno ulteriori comunicazioni per chi vorrà richiedere comunque il rimborso dei biglietti.