Gli avversari non scendono in campo, salta la sfida Gas Sales-Sora

Salta il match di Superlega al PalaBanca di Piacenza tra la Gas Sales e la formazione di Sora.

Secondo quanto si è appreso, gli avversari laziali hanno deciso di non scendere in campo pochi minuti prima dell’inizio della partita.

LA DIRETTA

La motiviazione sarebbe la malattia che ha colpito il giocatore biancorosso Fabio Fanuli nella serata di sabato, annunciata con un comunicato stampa dalla società biancorossa. Un attacco influenzale secondo quanto dichiarato dallo staff medico, ma i dirigenti del Sora avrebbero chiesto maggiori rassicurazioni che non si tratti di coronavirus. Da qui la decisione di non scendere in campo, rinunciando di fatto alla sfida.

Dopo un conciliabolo tra i giocatori e i dirigenti biancorossi e gli arbitri, la partita non si è disputata.

Si attendono le decisioni del giudice sportivo.

IN AGGIORNAMENTO