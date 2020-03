Gragnano, conclusione lavori alla rete idrica prevista per fine marzo

“Da alcuni mesi il Capoluogo di Gragnano è interessato da numerosi scavi, alcuni dei quali impattano anche sulla viabilità ordinaria, creando qualche disagio. Si tratta di interventi svolti da Ireti sulla base di uno studio complessivo di distrettualizzazione e gestione delle pressioni che Ireti ha predisposto su tutta la provincia di Piacenza”. Lo spiega il primo cittadino del comune della val Trebbia, Patrizia Calza.

“Gragnano è uno dei primi Comuni su cui si è avviato questa operazione – continua -. In pratica si tratta di provvedere all’esecuzione dei lavori necessari per installare misuratori magnetici telecontrollati presso le principali tubazioni di acquedotto che alimentano varie zone e frazioni del Comune di Gragnano Trebbiense, che permetteranno di monitorare e controllare in remoto le portate distribuite nella rete acquedotto. Successivamente alla realizzazione dei lavori sopradescritti, il progetto prevede nel suo complesso di proseguire le attività mediante la divisione in distretti della rete acquedotto del capoluogo ottenendo così anche l’ottimizzazione delle pressioni di esercizio”.

“Come riferito dalla stessa Ireti – commenta ancora il sindaco – “questi interventi consentiranno di migliorare la gestione e la manutenzione della rete, nonché di impostare un controllo più efficiente del sistema idrico ed un maggiore monitoraggio puntuale delle perdite idriche. Si tratta pertanto di lavori molto importanti che ci restituiranno un sistema acquedottistico più efficiente e capace di rispondere anche agli obiettivi di tutela ambientale che stanno diventando sempre più pressanti, quale quello del risparmio idrico”.

“La conclusione dei lavori è prevista entro la fine del mese di marzo – ricorda l’assessore ai Lavori Pubblici Cristiano Schiavi, che spiega inoltre “che questi interventi si aggiungono a quelli di grande rilevanza attualmente in corso sulla strada comunale di Campremoldo Sopra e volti alla realizzazione di una nuova linea acquedottistica e nuova fognatura al servizio dei cittadini di questa frazione”.