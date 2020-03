Gravidanza, nuova modalità per certificazioni via mail. Diabetologia chiusa il 14 marzo

Ausl Piacenza fa sapere che l’ambulatorio di Diabetologia dell’ospedale di Piacenza sarà straordinariamente chiuso nella giornata di sabato 14 marzo.

La misura è stata presa a seguito della più generale attività di riorganizzazione della rete ospedaliera. I pazienti che avrebbero avuto un appuntamento in quella mattina sono stati direttamente contattati per un rinvio della prestazione. Da ieri – aggiunge Ausl – è attiva anche una nuova modalità, per le donne in stato di gravidanza, per richiedere via mail le necessarie certificazioni. Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito aziendale http://www.ausl.pc.it/comunicatiAziendali/comunicato.asp?id=1471

Si ricorda – conclude l’azienda sanitaria – anche che c’è un numero di telefono attivo 24 ore su 24 dedicato alle neo mamme. Chiamando il 349.7217355, è possibile parlare con un’ostetrica, per dubbi o consigli.