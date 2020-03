“Grazie per il vostro lavoro #andratuttobene” Il messaggio di solidarietà fuori dal centro commerciale

“Stamattina abbiamo trovato questo cartello attaccato davanti all’ingresso principale del centro commerciale: “Grazie per il vostro lavoro #andratuttobene”.

La segnalazione arriva dai responsabili del centro commerciale Gotico di Piacenza, che a proposito di questo messaggio di solidarietà evidenziano come “oltre ad averci commosso ci anche fatto piacere sapere che è apprezzato il lavoro e i sacrifici che i nostri collaboratori stanno facendo all’interno del Centro (negli esercizi commerciali che sono rimasti aperti come da indicazioni ministeriali)”.

“Con le persone in prima linea – spiegano dal centro commerciale – ci sono commessi, cassieri e operatori che lavorano duramente per fare in modo che tutto “sia più normale” e che dobbiamo ringraziare. Lavorano con persone che spesso non seguono diligentemente le indicazioni e condividono tutte le paure di questo periodo dove la sensibilizzazione per evitare il contagio è altissima. Paure che si presentano a chi lavora a contatto con la gente, che possono essere condivise anche con il personale sanitario degli ospedali e quello delle farmacie. Per questo motivo – concludono – questo cartello ci ha fatto così piacere e abbiamo deciso di condividerlo con voi”.