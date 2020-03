“Guarita la mamma che da ammalata aveva dato alla luce un bimbo sano”

Con la consueta competenza e chiarezza il commissario per la Sanità ed ex assessore regionale Sergio Venturi ha comunicato gli aggiornamenti relativi all’andamento dell’epidemia del coronavirus in Emilia Romagna (vedi articolo qui).

Con una bella notizia e alcune considerazioni importanti. La bella notizia è che la mamma di Codogno, positiva al coronavirus, che il 26 febbraio scorso aveva dato alla luce un bimbo sano all’ospedale di Piacenza, è guarita. Venturi ha sottolineato che è risultata negativa al test.

E poi l’ex assessore ha ricordato come i numeri del contagio a Piacenza siano in espansione minore rispetto alla media di crescita del resto della regione: “Mi auguro che anche domani si possa confermare questo trend”.

Ha poi raccontato il caso legato a 16 nuovi contagi avvenuti a Bologna: “Si tratta di anziani che frequentavano la stessa bocciofila. Impianto che ora è stato chiuso”. Venturi ha descritto questa situazione come esemplare: “Occorre evitare che si ripeta un caso così, per questo l’invito che ripeto soprattutto alle persone anziane è quello di ritirarsi per un po’, per qualche settimana, dalla vita sociale”.

E infine anche una considerazione sulle modalità di lavoro a distanza da estendere il più possibile – secondo Venturi – anche nelle aziende private.

“Lo smart working oggi è la modalità migliore – ha affermato – per lavorare oggi, è utile perché restando a casa non si corre il rischio di infettarsi. Io sono per incentivarlo fortemente laddove sia possibile. Quando ci lasceremo alle spalle questa malattia, molte cose saranno cambiate. Stiamo imparando tante cose in queste circostanze che potranno esserci utili anche in futuro”.

IL VIDEO con Sergio Venturi