I sindaci Lega: “Dal Governo scaricabarile sui Comuni, siamo carne da macello”

I sindaci e gli amministratori della Lega: «Da Conte ennesimo spot. Non ci sono né soldi né indicazioni precise»

«Ennesimo spot senza indicazioni precise: ancora una volta Conte promette e scarica i problemi sui Comuni. Il Governo annuncia soldi che non ci sono e che non si sa quando e come arriveranno. Non c’è chiarezza per le fasce più deboli né per le potenziali nuove povertà.

Il premier Conte e il ministro Gualtieri hanno scaricato i problemi e le responsabilità prima sugli ospedali, poi sui governatori e ora sui sindaci. Noi amministratori faremo il nostro dovere come sempre, ma non siamo carne da macello. Nessun sindaco italiano merita un atteggiamento simile. Dopo mezz’ora dalla fine della conferenza stampa del premier, i cittadini avevano già cominciato a scrivere ai Comuni per avere soldi che ora non ci sono».

Così i sindaci leghisti Roberta Battaglia (Caorso), Romeo Gandolfi (Fiorenzuola d’Arda), Manuel Ghilardelli (Ziano Piacentino) e Renato Torre (Coli) a nome degli amministratori Lega della provincia di Piacenza, di maggioranza e opposizione. (nota stampa)