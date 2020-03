Il caso Madonna della Bomba a “Mi manda Rai3”

Il caso Madonna della Bomba, di cui ci siamo occupati nei giorni scorsi, arriva a Mi Manda Rai 3.

Il giornalista Rai Ilario Piagnerelli ha intervistato i familiari di una donna ospite della struttura, ora in ospedale con una diagnosi di coronavirus, nel corso della trasmissione condotta da Salvo Sottile. I familiari della signora, di 85 anni, hanno lamentato l’assenza di informazioni dalla struttura. “A mia suocera non è stato fatto il tampone perché non mostrava i sintomi – ha detto la nuora, Cinzia Ferrari -, ma non ci è stato detto che in realtà aveva avuto la febbre”.

Da noi contattati nei giorni scorsi, i vertici dell’istituto, una realtà molto conosciuta e apprezzata a Piacenza, hanno sempre detto di essersi attenuti alle indicazioni previste dai decreti del Governo e dai protocolli Ausl.