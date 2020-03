Il Comune “Contattare l’Urp prima di recarsi al Quic di viale Beverora”

Nell’ottica della prevenzione e del contrasto al contagio da Coronavirus, l’Amministrazione comunale invita i cittadini a “non recarsi personalmente agli sportelli comunali se non in caso di effettive necessità”.

In particolare, si chiede cortesemente, prima di uscire di casa per dirigersi verso il Quic di viale Beverora o altri punti informativi comunali, di contattare telefonicamente l’Urp ai numeri di telefono 0523-492223/2224. L’operatore comunale sarà così nelle condizioni di informare al meglio il cittadino su come comportarsi e su quale servizio attivare (eventualmente e preferibilmente on line).