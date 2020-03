Il disegno di Mattia per i volontari della Croce rossa

L’ambulanza disegnata su un foglio è stata affissa fuori dalla porta d’ingresso della sede di Croce Rossa di Piacenza in viale Malta. Il disegno, realizzato da un bambino di nome Mattia, è stato trovato questa mattina dai volontari in turno.

“Ci siamo commossi per la sensibilità e la vicinanza dimostrata in questo momento così complesso a causa dell’emergenza Covid19 – commenta Michele Gorrini, delegato di protezione civile del Comitato Croce Rossa di Piacenza – Questo disegno, che rappresenta una nostra ambulanza con tanto di segni distintivi e lampeggianti accesi, si unisce ai tanti messaggi inviati con dei biglietti da parte di tanti bambini stanno dimostrando una grande sensibilità sul lavoro di volontari e sanitari che sono in campo”.

“Uno speciale ringraziamento ai tanti piacentini che in questi giorni ci hanno fatto pervenire brioche, pizze, bevande, così come le tante telefonate che stiamo ricevendo e che ci danno un’energia incredibile per andare avanti. I nostri volontari così come i dipendenti sono fieri di poter servire i nostri concittadini”.