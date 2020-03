Il dolore del sindaco e il monito: “Nessuna tolleranza per chi non rispetta le regole”

Un messaggio video per esprimere il dolore personale e collettivo della comunità piacentina di fronte ai morti da coronavirus.

Il sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri ha affidato a un filmato nella serata di martedì sulla pagina Facebook i suoi pensieri: nelle sue parole il lutto che hanno colpito anche il mondo della politica (con la morte a causa del virus di Nelio Pavesi e Massimo Burgazzi) e un forte monito.

“Nessuna tolleranza per chi cercherà di infrangere le regole – ha detto il sindaco ai piacentini – per chi manca di rispetto alla vita, alla sanità e agli operatori che negli ospedali stanno lavorando senza sosta. Al di là degli acciacchi sono ancora operativa – ha esordito la Barbieri che vive in isolamento nella sua abitazione per aver contratto il virus – dopo una giornata devastante per la nostra comunità. Dobbiamo attenerci ai contenuti del Decreto e alle sue prescrizioni, sta al senso di responsabilità di tutti lavorare perchè cessi quanto prima questa situazione stringendo i denti, perchè non ha senso aggirare l’ostacolo.

Ecco il suo post: Oggi è una giornata particolarmente difficile perché registriamo il 50° decesso sul territorio e alla lista di persone che non ce l’hanno fatta nella battaglia contro il coronavirus si sono aggiunti due cari amici, la cui perdita mi ha toccato profondamente. Sono vicina nel dolore a tutte le persone che in questa emergenza hanno perso un familiare o un amico. Oggi ho provato a registrare un video messaggio, anche per tranquillizzare le tante persone che telefonano e scrivono per informarsi sulle mie condizioni: non sono al pieno delle forze, ma sto fronteggiando il virus come molte altre persone.