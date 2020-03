Il Governo decide nuove restrizioni, solo spostamenti motivati fuori dalla provincia di Piacenza

Un’anticipazione del nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio contro la diffusione del coronavirus riguarda anche la provincia di Piacenza con nuovi divieti.

La notizia è stata data dai siti web dei principali quotidiani nazionali e si attende la conferma con l’approvazione dei provvedimenti.

In serata il Governo ha deciso di rinviare l’approvazione a domenica per approfondire il confronto con le Regioni coinvolte e definire meglio le misure da inserire e il loro impatto sulle persone.

Secondo quanto riportano le anticipazioni, nella bozza del nuovo decreto del governo, le prescrizioni riguardano la Lombardia e altre 11 province.

Le province a cui vengono imposte le restrizioni sono: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria.

Non è ancora chiaro – stando alle anticipazioni – quali siano i divieti legati alla mobilità delle persone. Il Decreto dovrebbe impedire alcuni comportamenti non strettamente necessari e restringere le occasioni di vita sociale che favoriscono la diffusione del contagio.

Gli spostamenti al di fuori del territorio provinciale verrebbero fortemente limitati, non sarà probabilmente possibile uscire, se non per esigenze lavorative e motivate ed indifferibili o per situazioni di emergenza.

Inoltre è prevista un’estensione delle limitazioni a tute le attività sportive, alle palestre, piscine e altri impianti sportivi, ai centri culturali e musei, che per Piacenza sono già in vigore.

In serata sono circolate alcune bozze del Decreto che tuttavia non sono quelle definitive. Nelle prossime ore ne sapremo di più.

IN AGGIORNAMENTO