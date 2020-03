Il grande cuore dei bambini: pizza e focaccia per l’ospedale da campo

Una gradita sorpresa all’Ospedale da campo di Piacenza, realizzato in pochi giorni dall’Esercito all’ex Arsenale per l’emergenza coronavirus: martedì i ragazzi della 3^ classe primaria di Quarto hanno infatti fatto arrivare delle pizze per tutti gli operatori impegnati all’interno della struttura.

“Anche se siamo a distanza perchè la scuola è chiusa per il coronavirus, abbiamo pensato tutti insieme di donare pizza e focaccia a dottori e infermieri di Piacenza, speriamo che con il vostro lavoro possiamo tornare a scuola e riabbracciare i nostri compagni e le maestre – il messaggio inviato dai bambini, accompagnato da un significativo “grazie”.

“Un grazie commosso da parte di tutti gli uomini e le donne in uniforme – la risposta arrivata dal Polo di Mantenimento Pesante Nord – che, sicuramente hanno ripreso il lavoro in modo piacevole, sentendosi ben accolti dalla comunità piacentina”.