Il lutto di una comunità intera: bandiere a mezz’asta e un minuto di silenzio nella piazza vuota

Il lutto di una comunità intera in una piazza vuota. Con il sindaco Patrizia Barbieri e soltanto i rappresentanti delle forze dell’ordine schierati.

Sono quasi un paradosso le immagini che riportiamo del momento di raccoglimento civile celebrato alle 12 in tutti i municipi d’Italia per ricordare le vittime dell’epidemia che ha sconvolto il paese.

Il sindaco e presidente della Provincia – nella sua prima uscita pubblica dopo la malattia – è scesa di fronte a Palazzo Mercanti celebrando il minuto di silenzio.

Al termine le auto delle forze dell’ordine presenti in piazza hanno fatto suonare le sirene.

IL VIDEO DEL SINDACO BARBIERI

Anche il Presidente della Provincia di Piacenza e tutti i Sindaci dei Comuni del territorio sostengono e condividono l’iniziativa lanciata dal Presidente della Provincia di Bergamo ad osservare una giornata in ricordo delle vittime del COVID 19 il 31 marzo.

‘Non c’è nemmeno stata la necessità di fare un appello ai Sindaci – commenta il Presidente Patrizia Barbieri – abbiamo raccolto immediatamente l’invito ad esporre il prossimo 31 marzo in tutti i Municipi le bandiere a mezz’asta e alle ore 12, ciascun sindaco, con la fascia tricolore, osserverà un minuto di silenzio davanti al municipio o al monumento dei Caduti a nome di tutta la cittadinanza, che sarà chiamata a fare lo stesso nella propria abitazione”. Sarà un momento di profonda unione, che esprimerà il lutto di tutto il territorio e la vicinanza del Paese intero alle famiglie e ai cari delle vittime del COVID 19. “Vogliamo così onorare tutte le vittime di questa pandemia ed essere vicini ai loro cari – conclude il Presidente Barbieri – privati della possibilità di salutarli e di dare loro degna sepoltura”.

Nell’invitare la cittadinanza ad “aderire a questo momento di raccoglimento”, il presidente Barbieri ha colto l’occasione per “ringraziare tutti i Sindaci, i medici, gli operatori sanitari, i volontari e le forze dell’ordine per il prezioso e instancabile lavoro prestato in una situazione così drammatica: un grazie di cuore anche a tutta la popolazione per la collaborazione, l’impegno e il coraggio’ – ha così concluso Barbieri.