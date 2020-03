Il mondo del volley piacentino piange la scomparsa di Osvaldo Tarasconi

Passione e rigore. Chi ha conosciuto Osvaldo Tarasconi, e magari gli è capitata la fortuna (come al sottoscritto) di incontrarlo come allenatore, non può che ricordarlo così.

La pallavolo non era per lui soltanto una professione che lo ha portato a crescere frotte di giovani giocatrici e giovani giocatori. E’ stata una grande passione che ha saputo trasmettere e coltivare in tanti. Preparato e caparbio, era il tecnico che in palestra non concedeva nulla, rigore e disciplina venivano al primo posto. Ma disputare una stagione con lui, o soltanto frequentare i suoi allenamenti, era un’esperienza in grado di lasciare il segno, lo sport come straordinario mezzo per maturare.

Il mondo del volley piacentino piange la sua prematura scomparsa, a 62 anni, dopo il ricovero pochi giorni fa all’ospedale di Piacenza. Nella sua carriera, prima da giocatore e poi da tecnico, ha militato in diverse società, allenando sia nel settore maschile che in quello femminile. A fondo pagina pubblichiamo il post della Polisportiva San Nicolò con un bel ricordo di Osvaldo.

Lascia la moglie Rosella e i figli Elia e Linda. Chi scrive si stringe al dolore della sua famiglia.

Mauro Ferri