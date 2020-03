“Il montepremi del Fantacalcio per aiutare il nostro ospedale”

Ogni gesto di solidarierà, anche il più piccolo, in questi giorni di grande difficoltà per la nostra comunità, e non solo, diventa speciale e importante.

E’ quanto ha pensato un gruppo di ventenni piacentini (Stefano Borea, Edoardo Bruzzi, Andrea Ceretta, Alessandro Generali, Emilio Folli, Piersilvio Fontanella, Pietro Patti, Luca Pietrucci, Giovanni Prati e Tommaso Signaroldi, nella foto), uniti dall’amicizia e dalla passione per il Fantacalcio, che ha deciso di donare all’ospedale di Piacenza il montepremi da loro stanziato per il celebre gioco che consente di vestire i panni di un allenatore creando squadre e sfidandosi in un vero e proprio campionato.

“Venuti a conoscenza della raccolta fondi a favore del nostro ospedale attivata sulla piattaforma “GofundMe” – ci racconta Stefano Borea – abbiamo colto la palla al balzo e deciso di dare una mano effettuando una donazione di 500 euro, pari al montepremi messo in palio dalla nostra lega, per dimostrare la nostra vicinanza a chi è impegnato in prima linea”. Ma i ragazzi non si fermano qui, pubblicizzando l’iniziativa attraverso una seguitissima pagina instagram dedicata al Fantacalcio e coinvolgendo altri giovani piacentini che a loro volta hanno donato la cifra destinata ai premi per il campionato, per un totale complessivo di oltre mille euro.

Un gesto di generosità che anche tanti altri “fantallenatori” in diverse parti d’Italia stanno compiendo a supporto delle strutture ospedaliere impegnate nella battaglia per far fronte all’emergenza sanitaria. “Il Fantacalcio conta tanti appassionati a Piacenza – aggiunge Stefano – sarebbe molto bello portare avanti anche qui questa catena di solidarietà: l’unione fa la forza”.