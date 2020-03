Il Pd chiede al governo di fare presto: “Risposte adeguate al territorio”

“Il sistema tiene ma urgono risposte”. Lo afferma in una nota, relativa all’emergenza coronavirus e al sostegno richiesto dalle imprese locali, il segretario provinciale Partito Democratico Silvio Bisotti, che sottolinea la necessità di una “rigorosa e tempestiva adeguatezza nell’offrire i giusti sostegni sul piano sociale ed economico ai tanti soggetti coinvolti”.

Ecco il testo integrale:

Il Partito Democratico piacentino condivide e riconosce il grande impegno delle Istituzioni a tutti i livelli nell’affrontare l’emergenza coronavirus a partire dai Sindaci dei nostri Comuni sempre più generosamente esposti nel dare risposte ai loro cittadini. La responsabilità che consiglia di affrontare nella misura più seria una situazione sempre più difficile sul piano sanitario, senza ingenerare panico e confusione, deve ora accompagnarsi ad una rigorosa e tempestiva adeguatezza nell’offrire i giusti sostegni sul piano sociale ed economico ai tanti soggetti coinvolti.

La fiducia nelle parole del premier Conte e del presidente Bonaccini e le prime scelte compiute su questo terreno non si discutono, ma le tempistiche annunciate per provvedimenti più organici e completi obiettivamente preoccupano. Per questo occorrono parole chiare e non generiche che rassicurino i soggetti economici più a rischio. Si pensi alle famiglie, al mondo della cooperazione, alle piccole imprese, ai pubblici esercizi, agli operatori del turismo e della cultura solo per citarne alcuni.

La variabile tempo per tutti questi è fondamentale sia per limitare l’espandersi dell’epidemia ma sia per ridurre le sempre più gravi ricadute sulla tenuta economica. Le proposte mirate e adeguate da parte delle rappresentanze associative, sindacali e imprenditoriali ci sono e sono ben conosciute. Non dovrà quindi accadere che qualcuno venga dimenticato soprattutto in un territorio come il nostro al momento coinvolto nella stessa misura delle “zone rosse”.

Il sistema Piacenza vive con grande coraggio e generosità queste giornate difficili nella massima disponibilità alla collaborazione civica, istituzionale e politica, ora risposte rapide e concrete gli sono dovute.