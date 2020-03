Il Pd “La politica non intralci il lavoro dei sindaci e delle istituzioni”

Pubblichiamo l’intervento a firma del segretario provinciale del Partito Democratico Silvio Bisotti sull’emergenza coronavirus in replica alle parole del consigliere regionale Giancarlo Tagliaferri



Oggi più che mai riteniamo che l’unica strada per portare in salvo la nostra gente dall’epidemia del Covid19 e, poi, dai problemi immani che seguiranno, sia quella di tenere alta l’unità d’azione di tutto il fronte istituzionale. Grazie a questo senso di responsabilità e ad un eroico senso del dovere di chi, a vari livelli, si è trovato a fronteggiare una crisi mai vista, il Paese sta seguendo con altrettanto senso di responsabilità.

Per queste ragioni leggere le parole di un esponente di primo piano di una forza politica, quale è il consigliere regionale Giancarlo Tagliaferri fa rabbrividire. Le sue parole, che brandisce come una mazza, ancorchè indirizzate, nelle sue intenzioni, a chi politicamente è lontano dalle sue idee, offendono in realtà tutti i Sindaci e gli amministratori che in modo corale, accantonando differenze politiche, anche rimettendoci la salute e purtroppo anche la vita, lavorano giorno e notte per dare risposte, prendere decisioni difficili, uniti nell’unica vera priorità che è quella di garantire ai propri cittadini un sistema sanitario funzionante”.

Offendono, le parole di Tagliaferri, non già questo o quel politico, ma le migliaia di operatori della sanità, che giorno e notte con fatica immane, sono sulla linea del fronte. Offendono le migliaia di cittadini che organizzati nel volontariato, ma anche singolarmente, si adoperano per contribuire a tenere alto il senso di comunità offrendo aiuto e servizi. Giancarlo Tagliaferri perde tempo prezioso a scrivere parole inutili e dannose. Tempo prezioso per altri che stanno lavorando senza sosta, tempo che potrebbe dedicare utilmente in altro modo, magari facendo proposte concrete e praticabili come dovrebbe fare un’opposizione seria e consapevole.

Oggi è il momento della massima coesione. Il tempo delle valutazioni, dei bilanci e delle polemiche verrà ma non ora, il Paese tutto non se lo merita e nemmeno Piacenza.