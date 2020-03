Il Piace chiama a raccolta i cuori biancorossi per sostenere la Rete del Dono

Dopo la donazione effettuata nei giorni scorsi dalla società a favore dell’ospedale di Piacenza e del reparto di Pneumologia di Castelsangiovanni, grazie al contributo dei Presidenti Stefano e Marco Gatti, del Vicepresidente Roberto Pighi e del consigliere d’amministrazione Marco Polenghi, il Piacenza Calcio scende di nuovo in campo per sostenere il proprio territorio tramite una raccolta fondi a favore dell’Ospedale di Piacenza.

“Ci sono tanti Cuori Biancossi – scrive la società -. Sono quelli dei piacentini che in un momento tragico come questo, aprono il proprio cuore e la propria generosità a sostegno dei tanti medici e operatori sanitari (i nostri ”eroi”) che in questi giorni necessitano di supporti tecnici/materiali oltre che di tanto sostegno morale per combattere per noi contro questo virus. Si respira sofferenza, si respira dolore tra i corridoi dell’ospedale, ma si respira anche speranza e voglia di farcela. Quella speranza è quella voglia che tutti noi siamo tenuti a supportare”.

Per donare: ogni tifoso può accedere al sito http://www.retedeldono.it e cercare il progetto/iniziativa

intitolato “Cuori Biancorossi” ed effettuare la propria donazione entro il 30 Aprile.