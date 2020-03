Il sindaco Barbieri su Facebook: “La febbre è scesa, mi sento meglio. Grazie per l’affetto”

Con un messaggio sulla pagina Facebook “Patrizia Barbieri sindaco” riattivata da pochi giorni, il sindaco di Piacenza rassicura sulle sue condizioni di salute. “La febbre è un po’ scesa e mi sento meglio”.

Il primo cittadino ringrazia i piacentini per i tanti messaggi di affetto ricevuti ed elenca le disposizioni contenute nell’ultimo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri per limitare il contagio del virus.

“Buongiorno a tutti, questa mattina la febbre è un po’ scesa e mi sento meglio. Vi ringrazio di cuore per i tanti messaggi affettuosi che mi avete rivolto. Ieri il Presidente del Consiglio Ministri, Giuseppe Conte, ha firmato un nuovo Dpcm con misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus. Nel testo si raccomanda di ricordare le misure igienico-sanitarie che aiutano a contenere il contagio”.

Il sindaco aveva annunciato nel pomeriggio del 4 marzo – sempre tramite i social – di essersi ammalata dopo aver ricevuto l’esito positivo del test del coronavirus.

“Il Comune di Piacenza non si ferma: la macchina amministrativa continuerà a funzionare, nell’impegno a garantire, alla nostra comunità, l’efficienza di tutti i servizi senza alcuna interruzione” – ha poi voluto rassicurare la cittadinanza, comunicando che sarà il vice sindaco Elena Baio, nel periodo di forzata assenza dal Municipio, a farsi carico di tutte le deleghe del primo cittadino, “fatta eccezione per il monitoraggio e il confronto costante con le istituzioni sulla situazione legata al Coronavirus, che – rimarca il sindaco – continuerò a seguire in prima persona, da casa, grazie ai sistemi di videoconferenza e a tutte le dotazioni tecnologiche necessarie”.

Ecco il post completo del 5 marzo: