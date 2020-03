Il sindaco di Calendasco Zangrandi positivo, il collega di Rottofreno Veneziani in quarantena

Dopo il sindaco di Borgonovo, un altro amministratore piacentino comunica la propria positività al coronavirus. E’ il sindaco di Calendasco Filippo Zangrandi. Il collega di Rottofreno, Raffaele Veneziani, che ha lavorato a stretto contatto con lui, è in quarantena fiduciaria, su indicazione dell’Ausl.

Zangrandi con un post sulla sua pagina Facebook racconta la sua condizione e spiega di non essere allarmato. “Nei giorni scorsi mi sono sottoposto al tampone – visto che avevo febbre, tosse e mal di testa – e stamattina mi è stato comunicato l’esito positivo – scrive Zangrandi -. Io non sono preoccupato. Oggi sto già meglio e la temperatura è scesa. Al manifestarsi dei primi malesseri, mi sono subito auto isolato. Ho applicato le stesse regole che chiediamo a ognuno di osservare”.

“Stamattina ho inviato ad Asl l’elenco delle persone con cui ho avuto relazioni più frequenti, prolungate nel tempo e ravvicinate con me negli ultimi 14 giorni. Tutti saranno contattati per le procedure del caso”. “Voglio sfruttare la circostanza in cui mi trovo – aggiunge – per lanciare un messaggio positivo! Non si tratta di banalizzare o sminuire la situazione, ma non serve nemmeno farsi prendere dalla paura. Serve solo stare a casa rispettando le regole fissate dalle autorità per limitare al massimo la diffusione del virus”.

Ecco il messaggio completo:

In queste giornate, il sindaco di Rottofreno, Raffaele Veneziani, ha lavorato a stretto contatto con Zangrandi. Dopo aver saputo del test positivo del collega amministratore, ha deciso di isolarsi in quarantena fiduciaria, su indicazione dell’Ausl di Piacenza.