Il sindaco posta il video dei “nonni” ospiti della casa di riposo “State a casa”

Spetta agli ospiti anziani della Casa di Riposo San Giuseppe di Piacenza lanciare con un video il messaggio più importante di questi giorni: #iorestoacasa.

Lo ha postato sulla sua pagina Facebook il sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri con il consueto riassunto della giornata:

Carissime e carissimi,

l’aggiornamento di stasera ci porta a 662 positivi, ma il numero non è di per sé significativo perché si è ancora in attesa di esiti di tamponi che non sono tornati in tempo. Per avere una corretta lettura dovremo attendere gli esiti di tutti i campionamenti.

Come avrete saputo, oggi ho proceduto con una decisione che ha portato alla chiusura dei parchi. Non è una scelta che ho preso a cuor leggero ma si è resa necessaria perché nonostante tutte le sollecitazioni, le richieste e gli inviti, c’è ancora gente che non comprende cosa significa l’osservanza delle prescrizioni.

Ma con la salute delle persone non si scherza e quindi a mali estremi, estremi rimedi. Vi chiedo anche di non seguire le fake news. Creano scompiglio e questi sciacalli si commentano da soli.

Vorrei però condividere con voi un video-messaggio molto tenero che alcuni nonni della Cra San Giuseppe mi hanno oggi inviato.

Spero vi scaldi il cuore così come è accaduto a me.

Un abbraccio forte.