Il triage del Pronto Soccorso torna all’interno dell’ospedale per la pioggia

Il triage del Pronto Soccorso di Piacenza torna all’interno dell’ospedale. La comunicazione arirva domenica mattina da parte dell’azienda Ausl che giustifica la decisione anche a causa delle avverse condizioni meteo.

Ecco la nota:

In considerazione del consistente numero di accessi non legati al coronavirus e della pioggia, si è deciso in queste ore di riportare il triage del Pronto soccorso di Piacenza all’interno dell’ospedale.

Nella camera calda viene fatta una prima valutazione, utile per smistare i pazienti all’interno dei servizi ospedalieri, rispettando tutti i criteri di sicurezza e salvaguardia.

Il Pma (postazione medica avanzata) esterno sarà eventualmente riattivato nel caso le condizioni attuali dovessero ancora cambiare.