Il virologo Pregliasco a Piacenza: “Segnali positivi ma non ci devono far pensare che è finita l’emergenza”

Visita domenica mattina a Piacenza del professor Fabrizio Pregliasco, virologo e presidente Nazionale Anpas alla sede della Croce Bianca.

Accanto a Pregliasco una rappresentanza dei volontari e i dipendenti Anpas della Regione Emilia Romagna, coordinati nel settore Protezione Civile dal piacentino Paolo Rebecchi. Presente anche il direttore sanitario dell’Ausl Guido Pedrazzini.

Pregliasco ha portato il suo saluto ai volontari e lanciato un messaggio preciso: “Ci sono segnali positivi dalle misure di distanziamento sociale adottate ma non ci devono far pensare che è l’emergenza finita, ma di continuare ancora per avvicinarci a un’inversione di tendenza che è vicina. E a un ritorno alla normalità che non sarà come prima, ma credo che saremo migliori”.

“Il lavoro dei sanitari è stressante e pesante, lo vedo anche tra i miei colleghi ogni giorni impegnati al massimo, dovremo essere presenti e vicini tra di noi per sopportare questo peso anche al termine dell’emergenza”.

IN AGGIORNAMENTO