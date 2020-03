In arrivo qualche nuvola, con possibili piogge, a Piacenza.

Giovedì 12 marzo, secondo quanto riporta Arpae, al mattino previsto sereno con visibilità ridotta a causa di banchi di nebbia o locale foschia; nel pomeriggio in pianura tendenza ad aumento della nuvolosità, sui rilievi nuvoloso; dalla sera nuvoloso. Temperature minime del mattino comprese tra 5 °C sui rilievi e 8 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 11 °C sui rilievi e 15 °C in pianura.

Venerdì quadro atmosferico in peggioramento: al mattino in pianura tendenza ad aumento della nuvolosità, sui rilievi coperto con pioviggini; dal pomeriggio in pianura molto nuvoloso, sui rilievi coperto con pioviggini. Temperature minime del mattino comprese tra 7 °C sui rilievi e 11 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 10 °C sui rilievi e 15 °C in pianura.