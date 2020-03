In bici da Fiorenzuola a Castell’Arquato, denunciato dalla Polizia Locale di Alseno

Nella mattinata di sabato 21 marzo gli agenti della Polizia Locale di Alseno hanno fermato un 31enne di origine marocchina nella frazione di Lusurasco di Alseno. L’uomo, partito da Fiorenzuola D’Arda, stava percorrendo in bicicletta la strada con l’intento di raggiungere il comune di Castell’Arquato.

Gli agenti, dopo aver compiuto i controlli di rito, lo hanno hanno denunciato all’Autorità giudiziaria per aver violato l’articolo 650 del codice penale, per aver fornito false generalità e anche per essere risultato irregolare sul territorio italiano. Da ulteriori accertamenti è inoltre emerso che l’uomo avesse già alle spalle diversi precedenti penali tra cui lesioni, resistenza e false attestazioni a pubblico ufficiale.