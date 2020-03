In giro a spacciare droga, nonostante le limitazioni: arrestati due uomini

Spacciavano e avevano in casa 50 grammi di cocaina: arrestati due uomini a Piacenza

Lo riferiscono i carabiniere della Stazione di Rivergaro, che hanno eseguito l’arresto: i due – un 28enne ed un 35enne, nati in Marocco ma domiciliati a Piacenza – sono stati pizzicati ieri sera, 17 marzo, intorno alle 21:30.

I carabinieri, che stavano svolgendo un servizio di controllo a seguito dell’entrata in vigore delle nuove misure di contenimento della emergenza da COVID-19, nei pressi di un parcheggio esterno di un supermercato hanno notato un sospetto movimento di persone. Hanno quindi sorpreso il giovane 28enne, giunto a bordo una bicicletta, spacciare alcune dosi di cocaina in cambio di denaro a due piacentini di 48 e 28 anni, entrambi poi segnalati quali assuntori di droga. I successivi approfondimenti nella casa dello spacciatore hanno consentito ai militari di Rivergaro di rinvenire complessivamente 50 grammi di cocaina, già divisi in dosi e di identificare compiutamente e quindi arrestare anche il complice di 35 anni, con cui il pusher divideva l’abitazione.

Lo stupefacente è stato sequestrato, i due spacciatori sono stati arrestati e dopo le formalità di rito sono stati messi in regime di arresti domiciliari a disposizione dell’A.G. Inoltre – informano i militari – , lo spacciatore fermato in bicicletta e i due acquirenti sono stati denunciati per inosservanza delle prescrizioni imposte in materia di contrasto alla diffusione del COVID-19.