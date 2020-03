Incidente tra mezzi pesanti in A1 a Fiorenzuola, tratto chiuso e code

Incidente tra mezzi pesanti sull’autostrada A1, tratto chiuso e lunghe code.

E’ accaduto intorno alle 23 di mercoledì 4 marzo al chilometro 78 in direzione Milano, all’altezza di Fiorenzuola (Piacenza). Due i mezzi coinvolti nell’incidente, a seguito del quale è stato chiuso il tratto tra l’allacciamento con la A15 Parma – La Spezia e Fiorenzuola; chiusa anche la stazione di Fidenza in entrata in entrambe le direzioni.

Sul posto i mezzi di soccorso, con l’intervento anche dell’eliambulanza da Brescia, insieme alla Polizia Stradale e al personale di Autostrade per l’Italia. Dopo l’uscita obbligatoria sulla A15 Parma – La Spezia, si consiglia di uscire a Parma Ovest, percorrere la SS9 Via Emilia verso Milano e rientrare in A1 a Fiorenzuola.

