Incuranti delle limitazioni, vanno a lavare la macchina. Sei denunciati

Incuranti delle limitazioni agli spostamenti introdotte dal decreto per il contenimento del coronavirus, vanno a lavare la macchina all’autolavaggio.

Ma sono stati sorpresi dalla polizia, nell’ambito dei controlli promossi per controllare l’applicazione del decreto.

A finire nei guai sei cittadini, stupiti dall’applicazione della normativa anche in questo caso. “Cosa abbiamo fatto di male” hanno detto agli agenti, dopo essere stati fermati negli autolavaggi self service lungo la via Emilia Parmense e l’Agazzana.

Sono stati denunciati per la violazione dell’articolo 650 del codice penale.