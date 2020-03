La settimana inizia all’insegna del maltempo a Piacenza.

Come si legge nelle previsioni Arpae, l’arrivo di una perturbazione di origine atlantica determinerà precipitazioni intense sui rilievi appenninici e sulla pianura centro-occidentale della Regione, con quota neve che dai 1600 metri si abbasserà nel corso della serata di lunedì 2 marzo fino a circa 1000 metri. Le precipitazioni proseguiranno nella giornata successiva, martedì 3 marzo, per poi attenuarsi nel corso della serata. Ventilazione forte da sud-ovest sui rilievi e colline limitrofe.

Miglioramento delle condizioni meteorologiche dalla giornata di mercoledì 4 marzo – fa sapere Arpae – e nuovo peggioramento possibile da venerdì 6 marzo per l´arrivo di un nuovo impulso perturbato, da verificare con le prossime corse dei modelli. Temperature massime stazionarie sui 12 gradi. Temperature minime in flessione con valori sui 3 gradi dalla giornata di mercoledì.

ALLERTA GIALLA DELLA PROTEZIONE CIVILE – Dalla Protezione Civile Emilia Romagna è stata emanata una nuova allerta gialla per frane e piene dei corsi minori valida anche per la nostra provincia. Per la giornata di martedì 3 marzo – si legge nel bollettino – sono previste precipitazioni deboli o al più moderate, nevose sui rilievi oltre i 1000-1200 metri di quota, in spostamento durante la giornata da ovest verso est. Precipitazioni sui rilievi quantificate, su 24 ore, tra i 10 mm del settore occidentale e i 20-30 di quello centro-orientale. Sul settore centrale dell’Appennino, a quote oltre i 1000 metri, potranno verificarsi accumuli nevosi di circa 30 cm.