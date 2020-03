A Piacenza inizio settimana tra nubi e qualche precipitazione, ma da martedì migliora.

Le previsioni Arpae riportano che lunedì 9 marzo sarà segnato da tempo instabile: durante la giornata cielo nuvoloso, con piogge deboli in pianura che sopra i 900 metri si trasformeranno in nevicate; dalla sera in pianura tendenza ad attenuazione della nuvolosità, sui rilievi nuvolosità variabile. Temperature massime pomeridiane comprese tra 4 °C sui rilievi e 8 °C in pianura.

Come anticipato, condizioni meteo in miglioramento col prosieguo della settimana: martedì 10 è atteso cielo sereno o poco nuvoloso, mentre mercoledì la giornata sarà all’insegna del tempo stabile. Massime in aumento fino a 16°C.