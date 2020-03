Isola del Giglio, due piacentini positivi al coronavirus

Coronavirus, due piacentini positivi sull’Isola del Giglio.

Lo si apprende da una nota del dipartimento di prevenzione dell’Azienda Usl Toscana Sud Est pubblicata nella mattinata del 12 marzo sul sito del Comune toscano. “Due cittadini non residenti – si legge -, attualmente dimoranti a Giglio Campese in Isola del Giglio, da giorni in isolamento domiciliare fiduciario, sono risultati positivi al Covid-19. Si tratta – continua il comunicato – di due coniugi della provincia di Piacenza arrivati sulla nostra isola il 5 marzo scorso ma riteniamo plausibile che il contagio sia avvenuto fuori dal territorio della nostra provincia, prima di quella data. I due cittadini – informa la nota del dipartimento – stanno bene e auspichiamo una loro pronta guarigione. E’ trascorsa oltre una settimana dal contagio e quindi stiamo procedendo nei tempi di una possibile cessazione degli effetti della diffusione e pertanto, ribadisco, esorto tutti a rimanere a casa e uscire se non per motivi di impellente necessità e mantenere le prescrizioni fornite per la tutela della nostra salute. Sarà mia cura tenervi informati sull’evoluzione della degenza delle due persone e sulle misure adottate dal Dipartimento di Prevenzione che ha titolo sulle procedure da applicare anche ai sensi dell’Ordinanza n. 10 del Presidente della Giunta Regionale”.

fonte foto: wikipedia.it