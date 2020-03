La Bakery in campo contro Giulianova dopo lo stop, Campanella “Vincerà chi sarà più concentrato”

Questo fine settimana, in seguito al Decreto ministeriale del 4 Marzo, riprenderà il campionato di Serie B.

Dopo tre settimane di stop, la Bakery ritorna finalmente in campo: i biancorossi saranno ospiti dell’ostica Giulianova (domenica, ore 18), in un PalaCastrum a porte chiuse. Sarà una giornata di Serie B frammentata che si protrarrà fino a giovedì 12 marzo al fine di recuperare la 24° giornata. E’ il tecnico biancorosso Federico Campanella ad aggiornare sulla situazione in campo e chiamare la carica in un momento non facile.

In un momento con così tante incertezze, dobbiamo pensare al presente. Come sono andati gli allenamenti e come avete vissuto questo periodo?

“Gli allenamenti sono andati molto bene. Abbiamo approfittato per riprendere in mano i nostri concetti offensivi e difensivi, migliorandoli notevolmente. Non è stato facile mantenere alta la concentrazione viste le due settimane di stop e questa dove la partita è stata a rischio. Siamo riusciti a fare un ottimo lavoro e sono davvero molto soddisfatto dei progressi in questo periodo.”

Ritornerete in campo dopo quasi un mese e la concentrazione sarà la chiave di tutto. Come gestire il ritorno in campo?

“Sarà una situazione del tutto nuovo ed estemporanea, dove vincerà chi sarà più concentrato, cosa per nulla semplice. Dopo un mese di allenamenti, la concentrazione sarà la chiave di tutto, vista anche la lunga trasferta che ci aspetta. Sono curioso di vedere come reagirà la squadra a questa situazione del tutto estemporanea, visti anche i nostri avversari con una partita in più nelle gambe e un palazzetto deserto.

Parliamo ora dell’avversario: Giulianova. Giocherete contro una squadra “incognita” in un palazzetto deserto. Quale sarà la chiave del match?

“La chiave del match sarà imporre la nostra pallacanestro e i nostri tatticismi. Dovremo essere bravi a difendere forte e togliere tiri dalla lunga distanza ai loro uomini più pericolosi come Piccone e Gobbato. Da poco hanno aggiunto due nuovi giocatori e perciò sarà davvero un’incognita da non sottovalutare. Sarà importante pensare a noi stessi e imporre la nostra intensità e mettere in campo i grandi miglioramenti che abbiamo fatto in queste tre settimane di duro lavoro.”

Il focus su Giulianova – La squadra giallorossa occupa l’undicesima posizione in classifica, a quota 18 punti. La squadra allenata da coach Ciocca arriva da due importanti vittorie contro Civitanova e Rimini, uscendo dalla calda zona playout. Nel match d’andata al PalaBakery, il risultato fu schiacciante con un netto 74-54 in favore dei biancorossi. Da quel match, gli abruzzesi hanno cambiato marcia, mettendo a referto due nuovi giocatori: Salvatore Genovese, autore di 105 punti in 6 partite, proveniente da Lucca e Amar Balic, playmaker arrivato dalla serie A bosniaca.

Con l’addio di Fall, uno dei migliori rimbalzisti del girone, gli uomini di punta rimangono Piccone (12.4 ppg), Hidalgo (13.3 ppg) affiancati da un roster molto giovane con il solo Genovese nato prima del 1994. Statisticamente parlando la Bakery domina su tutto ad eccezione della precisione dal tiro da tre e dalla lunetta.

