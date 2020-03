Serrande abbassate, avvisi affissi fuori dai negozi, le file disciplinate con i carrelli per entrare all’interno dei supermercati, i controlli sulle strade con i moduli per l’autocertificazione.

Piacenza è una città ferma per coronavirus. Non è chiusa perchè ci si può muovere per andare al lavoro e a fare la spesa, ma gli spostamenti sono ridotti al minimo.

Anche i parchi urbani e quelli gioco sono chiusi. La nostra fotogallery ritrae una città quasi surreale.

Lungo le direttrici viarie le forze dell’ordine fermano le vetture in circolazione e chiedono agli automobilisti di compilare e firmare il modulo di autocertificazione. Ci si può muovere da casa solo per recarsi al lavoro, per motivi di salute e per fare la spesa.