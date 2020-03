La denuncia del sindacato di polizia penitenziaria Uspp: “Agente sequestrato da 5 detenuti”

Il sindacato di polizia penitenziaria Uspp in una nota afferma: “Ancora un episodio spiacevole avvenuto presso la Casa Circondariale di Piacenza dove un agente di polizia penitenziaria è stato bloccato all’interno di un reparto detentivo del carcere piacentino per futili motivazioni”.

Secondo quanto riferito “cinque detenuti chiedevano di parlare con i responsabili della sorveglianza”

“L’intervento del Comandante e personale – prosegue la nota – giunto in aiuto ha fatto sì che l’agente uscisse incolume dalla situazione anche se senza non poche difficoltà”.

RANCAN E STRAGLIATI (LEGA): “PIACENZA, AGENTE SEQUESTRATO DA 5 DETENUTI: FORNIRE STRUMENTI IDONEI AL PERSONALE PER FRONTEGGIARE LE EMERGENZE QUOTIDIANE”

PIACENZA 1 MARZO – “Un agente della Polizia penitenziaria è stato sequestrato ieri sera nel carcere di Piacenza da 5 detenuti. Si tratta di un fatto gravissimo, l’ennesimo, visto e considerato che situazioni critiche di questo tipo sono ormai all’ordine del giorno nel carcere di Novate. Pertanto siamo al fianco dell’Unione sindacati Polizia penitenziaria (Uspp) che rivendica, per gli operatori del carcere, strumenti idonei per fronteggiare le emergenze quotidiane”. I consiglieri regionali piacentini della Lega, Matteo Rancan e Valentina Stragliati, stigmatizzano l’episodio di violenza verificatosi ieri ed esprime “solidarietà agli agenti della Polizia Penitenziaria che lavorano nel carcere di Piacenza”.

“Troppo spesso nel nostro Paese i governi hanno mostrato più attenzione per i delinquenti che per le donne e gli uomini in divisa. In tutta l’Emilia-Romagna ci sono circa 3.800 detenuti in più rispetto alla capienza regolamentare e di questi, 1.900 sono stranieri. La Lega ha lavorato e lavorerà per far scontare la pena ai detenuti stranieri nel paese d’origine ed è al fianco della Polizia Penitenziaria. Il Pd di Bonaccini, invece, pensa a smontare i Decreti sicurezza, a schedare le Forze dell’Ordine e a spalancare i porti” concludono i due consiglieri piacentini del Carroccio.

Carcere delle Novate; Foti (FdI) al Governo: “Situazione intollerabile”

“Solo la competenza e la professionalità dimostrata dagli Agenti di Polizia penitenziaria ha impedito che, nella giornata di sabato 29, la situazione precipitasse” è il giudizio tranchat di Tommaso Foti, parlamentare piacentino di Fratelli d’Italia, che annuncia una interrogazione ai Ministri di Giustizia ed Interno. “La gravità di quanto verificatosi – denuncia Foti – con il vero e proprio sequestro di un agente da parte di carcerati riottosi, in prevalenza stranieri, sarebbe già sufficiente in se a destare grande allarme. Tuttavia – rimarca il parlamentare del movimento politico di Giorgia Meloni – accadimenti gravi non sono novità presso il carcere delle Novate, come non ho mancato di denunciare a mezzo di precedenti atti di sindacato ispettivo”. Per Foti non vi sono dubbi: “Il Governo affronti di petto la questione, non è pensabile che gli Agenti di Polizia Penitenzieria in servizio alle Novate debbano lavorare, costantemente, vedendo messa a rischio la propria incolumità personale”.