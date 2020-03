La “Guida ai luoghi fantastici di Piacenza” gratis per tutti

In questi giorni, da settimane ormai, stiamo attraversando uno dei periodi più difficili e drammatici della nostra storia. Tutti noi stiamo vivendo una quarantena quasi totale e ancora senza un termine preciso e mai come adesso, in queste lunghe giornate, la cultura e in particolare i libri, possono darci un grande sostegno, morale e psicologico.

E allora come casa editrice, Edizioni Officine Gutenberg, ha deciso di fare un piccolo passo che però può dare un po’ di sollievo a qualcuno, dei tanti, chiuso in casa. Da oggi infatti nel “Cosa succede” del sito www.edizioniofficinegutenberg.it potete trovare la “Guida ai luoghi fantastici di Piacenza” in formato Pdf, liberamente scaricabile per tutti. Un libro uscito nel 2013, curato da Giovanni Battista Menzani e Gabriele Dadati, e scritto da una lunga serie di autori che hanno dato il via libera alla loro immaginazione per creare una raccolta fantastica di luoghi, miti e personaggi della storia di Piacenza.

Nella Guida ai luoghi fantastici di Piacenza gli autori avevamo immaginato una città insolita e stravagante, giudicate voi se la realtà ha superato la fantasia!