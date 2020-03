“La più antica lega fantacalcistica di Piacenza supporta l’ospedale”. Superati i 260mila euro

Fantacalcio e solidarietà: un binomio che a Piacenza, come nel resto d’Italia, si va sempre più consolidando in questi giorni di emergenza sanitaria.

Sono già infatti diversi gli esempi di “fantallenatori” piacentini che – complice anche la sospensione del campionato di Serie A – hanno deciso di donare il montepremi annuale messo in palio dalla propria lega all’Ospedale di Piacenza, per contribuire all’acquisto di macchinari e attrezzature sanitarie.

Allo stesso modo la generosità ha “contagiato” anche i componenti Lega della Casa Blu, che si presenta come “la più antica lega fantacalcistica di Piacenza. Era l’estate del 92 – spiegano – quando un gruppo di amici portò a Piacenza, dall’ambiente universitario di Parma, un originale giochino basato sul campionato di calcio di serie A. La Lokomotiv Uclalen di Stefano vinse a mani basse quel primo campionato, grazie all’intuizione di Zola a centrocampo, al blocco parmigiano con Asprilla e Apolloni e ai bonus garantiti da Allegri e Fonseca. A distanza di 28 anni 20 appassionati di sfidano ancora ogni settimana e danno vita a un campionato intergenerazionale, suddivisi in serie A e serie B: il più giovane, Lorenzo, ha poco più di 20 anni, mentre il Buffon della situazione è Baldo, che va per i 60 anni”.

“Anche la Lega della Casa Blu – fa sapere il gruppo di appassionati piacentini – ha deciso di devolvere l’intero montepremi alla raccolta fondi per l’Ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza e alla lotta al terribile virus, senza attendere l’esito dell’eventuale ripresa del campionato, con un pensiero all’amico Massimo che a causa del virus non potrà più trepidare per il Piace e per la sua Inter. Per decidere e per versare 60 euro a testa ci sono volute poche ore, e così la donazione ha permesso alla raccolta di sfondare la barriera dei 260mila euro”.

