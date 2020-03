In questi giorni ci stiamo rendendo tutti conto di quante cose davamo per scontate prima di entrare in quarantena. Anche le più semplici, come prendere un caffè al bar o andare a cena da amici, giocare una partita di calcetto o scambiare due chiacchiere con il vicino mentre portiamo a fare un giro il cane. Ora queste sono cose lontanissime e proprio per ciò ne capiamo l’importanza e il valore.

Per questo da oggi noi di PiacenzaSera e Edizioni Officine Gutenberg, vogliamo raccogliere i vostri pensieri e i vostri desideri chiedendovi quale sarà La prima cosa (bella) che farete una volta passato tutto questo. Ma non solo, ovviamente vogliamo sapere quella che farete nella nostra città o nella nostra provincia, dai luoghi simboli del nostro territorio a quelli nascosti che conoscono solo in pochi. Insomma: una di quelle cose che solo un piacentino DOC può conoscere!

Una volta che arriveranno le leggeremo, le sceglieremo, e ne tireremo fuori un libretto della nostra linea Print Different dal titolo “La prima cosa (bella) che farò quando tutto questo sarà finito!”.

Scriveteci a comunicazione@officinegutenberg.it.