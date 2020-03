La sottoscrizione di Confedilizia Piacenza: “Uniti contro il virus”

CORONAVIRUS: SOTTOSCRIZIONE DELLA CONFEDILIZIA DI PIACENZA “UNITI CONTRO IL VIRUS”

L’Associazione fa appello alla generosità dei propri soci e di tutti i piacentini

Importante iniziativa dell’Associazione Proprietari Casa-Confedilizia di Piacenza volta ad aiutare la sanità piacentina impegnata a contrastare e sconfiggere il coronavirus.

La Confedilizia piacentina, in considerazione della gravissima emergenza sanitaria in atto nel nostro territorio, ha promosso una sottoscrizione e fa appello alla generosità dei propri soci e di tutti i piacentini affinché possano contribuire, con un gesto concreto, alla lotta contro il virus.

A tal fine ha attivato un apposito conto corrente ove tutti coloro che aderiscono all’iniziativa possono effettuare i propri versamenti da destinare alla sanità locale.

Coloro che desiderino effettuare una donazione possono farlo utilizzando l’Iban IT82S0515612600CC0000043330 (Banca di Piacenza – Sede Centrale) – intestato all’Associazione Proprietari Casa di Piacenza – e indicando come causale CONFEDILIZIA PIACENZA “UNITI CONTRO IL VIRUS”.

L’Associazione dei proprietari di casa auspica che tutti coloro che ne abbiano la possibilità aderiscano alla sottoscrizione in modo che si possa sostenere concretamente chi sta operando senza sosta per salvaguardare la nostra salute e per sopraffare il temuto virus.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Associazione Proprietari Casa-Confedilizia di Piacenza (tel. 0523/327273 – email: info@confediliziapiacenza.it).