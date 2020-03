La vita di “clausura” del sindaco Barbieri. L’intervista al Corriere

“Mi sono chiusa in una stanza, isolata dal resto della famiglia. Marito e figlie sono in un’altra ala della casa, mi passano i pranzi come certe suore di clausura. Lavoro da qui in video conferenza. I vicini si sono offerti per portarmi la spesa”.

Vita in quarantena come una “suora di clausura” per il sindaco di Piacenza che si è ammalata di coronavirus. Patrizia Barbieri racconta in un’intervista al “Corriere della Sera” la sua condizione quotidiana, la separazione dal resto della famiglia, il rammarico di dover rinunciare ai rapporti umani.

“Mi dispiace molto perché questo comporta una situazione – dice – che non mi consente di gestire al meglio il mio lavoro sul territorio dove in questi brutti giorni servirebbe anche la presenza fisica. Sto facendo quel che posso in videoconferenza. Qui l’economia è in ginocchio. Sono a rischio tutti i settori, dai professionisti, agli artigiani, ai commercianti, alle aziende, al mondo cooperativo, per non parlare dei gruppi industriali”.

Il primo cittadino mantiene il contatto coi piacentini attraverso il suo profilo Facebook recetemente riattivato con post quotidiani.

