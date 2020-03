L’appello del sindaco di Fiorenzuola Gandolfi alle aziende: “Procurate tute all’ospedale”

L’appello del sindaco di Fiorenzuola Romeo Gandolfi alle aziende: “Procurate tute all’ospedale”.

Attraverso la sua pagina Facebook il primo cittadino del comune della Val d’Arda si rivolge a professionisti e imprese perchè diano una mano, a fronte della scarsità di dispositivi di protezione negli ospedali in questi giorni di emergenza.

“Attualmente come è noto, – dice Gandolfi -nei nostri ospedali di Piacenza, tra i quali anche il nostro a Fiorenzuola, stanno scarseggiando i dispositivi di protezione individuale (maschere, camici, calzari, tute, occhiali). Per questo chiedo ai professionisti e alle aziende che per mestiere utilizzano le tute (quelle bianche, taglie M,L, XL) oppure i calzari copriscarpe o le mascherine.

Basterebbero anche poche unità per ciascuno, consegnatele direttamente in ospedale.

L’unione fa la forza e sarebbe una bellissima opera di solidarietà … stando in casa.

Approfitto per ringraziare pubblicamente i Fratelli Pighi della loro donazione dimostrando sempre il loro affetto alla Città e ai Fiorenzuolani.

Grazie Francesco e Grazie Giovanni.