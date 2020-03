Lo abbiamo ripetuto tante volte negli ultimi giorni, ma mai come in questo drammatico momento per il nostro territorio anche il più piccolo gesto diventa speciale e importante, soprattutto per chi è in prima linea da settimane per fronteggiare l’emergenza coronavirus.

Mossi da questo spirito, i fratelli Parmjit e Tarlochan Singh, titolari della stazione di servizio Tamoil di strada Agazzana, si sono messi a disposizione per effettuare gratuitamente il lavaggio di mezzi, auto e ambulanze della Croce Rossa, facendosi carico di tutte le spese.

“In questo difficile momento per tutta Piacenza – spiega Parmjit Singh – credo fermamente che ciascuno, compatibilmente con le proprie possibilità, debba dare una mano. Sono anch’io, da anni, un volontario della Croce Rossa di Piacenza, e avendo con mio fratello un’attività di lavaggio auto, abbiamo insieme ritenuto di offrire in regalo all’associazione la possibilità di poter lavare i propri mezzi. In questa emergenza ancor di più, mettendo a disposizione del Comitato di Piacenza tanti gettoni per il lavaggio self service”.